الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعرض محاور استراتيجيته للأعوام 2023 -2025

رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

الأحد، 15-01-2023 12:41 م

مهم من ضريبة الدخل حول الإقرارات الضريبية

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM


الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2022 إلكترونياً و‏دفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏

اضافة اعلان


وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي.


‎وأشارت إلى أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني www.istd.gov.jo ‏لجميع فئات ‏المكلفين سواء أكانوا مستخدمين أو أفراد أو شركات أو مناطق تنموية من خلال الدخول إلى الرابط ‏الإلكتروني السابق واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

 

كما طلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم  التأخر والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.


وبيّنت أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.


وأوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.


من جهة أخرى دعت الدائرة المدراء الماليين إلى ضرورة توريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار لكل منهما.


كما دعت إلى ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.


ووجهت الدائرة الشكر لجميع المكلفين على التزامهم القانوني خلال العام الماضي 2022 وقيامهم بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا والتزامهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية دون تأخير وتجاوبهم باستخدام الخدمات الالكترونية في التعامل مع الدائرة.


واوضحت انه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية وغير مشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية حتى الان الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونياً دون مراجعة الدائرة من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني واختيار ايقونة الخدمات الالكترونية ثم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد حيث بإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنه من تقديم الاقرار إلكترونياً والحصول على كافة الخدمات ‏التي تقدمها الدائرة الكترونياً .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

120233152144134544784

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

2202220125842225641029

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

كوكسال-بابا

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

كورونا 6

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

www

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

أخبار متعلقة
341076_51_1634212357

ما هي عقوبة قاتل الشهيد العقيد الدلابيح؟

626f65b9-whatsapp-image-2022-12-16-at-10.38.38-am

حفاظا على السرية.. الأمن يرفض الإفصاح عن التحقيقات بشأن استشهاد الدلابيح

image (12)

العيسوي والحنيطي يطمئنان على مصابي أحداث الحسينية بمعان

main_image639cadd96682d

تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن

76d8b0e5-164162

الإفتاء: سيبقى الأردن سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمنه

a77025b8-main_image5e286c7873177

مديرية الأمن العام تنشر فيديوهات لأعمال الشغب الأخيرة