مهم من ضريبة الدخل حول الإقرارات الضريبية

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2022 إلكترونياً و‏دفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏

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وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي.



‎وأشارت إلى أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني www.istd.gov.jo ‏لجميع فئات ‏المكلفين سواء أكانوا مستخدمين أو أفراد أو شركات أو مناطق تنموية من خلال الدخول إلى الرابط ‏الإلكتروني السابق واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

كما طلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.



وبيّنت أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.



وأوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.



من جهة أخرى دعت الدائرة المدراء الماليين إلى ضرورة توريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار لكل منهما.



كما دعت إلى ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.



ووجهت الدائرة الشكر لجميع المكلفين على التزامهم القانوني خلال العام الماضي 2022 وقيامهم بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا والتزامهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية دون تأخير وتجاوبهم باستخدام الخدمات الالكترونية في التعامل مع الدائرة.



واوضحت انه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية وغير مشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية حتى الان الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونياً دون مراجعة الدائرة من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني واختيار ايقونة الخدمات الالكترونية ثم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد حيث بإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنه من تقديم الاقرار إلكترونياً والحصول على كافة الخدمات ‏التي تقدمها الدائرة الكترونياً .