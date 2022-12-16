الجمعة 16-12-2022
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الجمعة، 16-12-2022 08:43 م

مديرية الأمن العام تنشر فيديوهات لأعمال الشغب الأخيرة

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام فيديوهات لأعمال الشغب الأخيرة احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن.

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وتساءلت المديرية خلال رسالتها للأردنيين، "هل كان الخراب وقطع الطريق في يومٍ إلا فعلٌ تأباه مروءة الرجال وأخلاقهم، فضلا عن القوانين والأعراف؟".

وأضافت: لأن الأردن غايتنا وعنوان عزتنا، ولأننا من أقسم على الدفاع عن أمنه وأمن مواطنيه، فلن نرضى دون أمنه شيئاً.. ومن منا ومنكم يرضى دون ذلك؟

وعبرت المديرية عن رفضها العنف والفوضى ومن يدعو لها، مؤكدة أنها ستكون مع كل الغيورين على ثرى الوطن الطهور سداً منيعاً في وجه كل باغٍ ومعتدٍ على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وختمت رسالتها للأردنيين بقولها: "توحدنا سر قوتنا".

 

 

 




 

 


 

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