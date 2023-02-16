مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

الوكيل الإخباري

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- وجهت شركة مياه الأردن "مياهنا" نصائح هامة للمشتركين حول اشتراكات المياه.وقالت الشركة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب على المشترك تحويل اشتراك المياه إلى اسمه في حال شراء عقار من مالك سابق أو قام بالسكن في عقار مأجور.وأضافت أن تحويل الاشتراك باسم المشترك الجديد يحميه من أي تبعات مالية مستحقة على المالك السابق.وأشارت الشركة إلى أنه لتحويل ملكية الاشتراك يجب إحضار الوثائق التالية:- فاتورة مياه سابقة للاشتراك المطلوب تحويل ملكيته.- وثيقة إثبات شخصية لصاحب الاشتراك.- صورة عن عقد إيجار للمستأجر أو سند تسجيل للعقار المخدوم أو عقد بيع أوتخصيص حجة البيع مع حضور البائع والمشتري.وبيّنت أنه يتم استيفاء التأمينات من المشترك الجديد وتحدد قيمتها حسب مساحة البناء، بالإضافة إلى رسوم طوابع لإنجاز المعاملة قيمتها 10 دنانير.وأوضحت الشركة أنه يجب أن تكون جميع المستحقات المالية مسددة من قبل المالك الحالي قبل تحويل ملكية الاشتراك.يشار إلى أن شركة مياه الأردن "مياهنا"، تعنى بإدارة وتشغيل مصادر وشبكات المياه في العاصمة عمّان ومحافظة مأدبا بالإضافة إلى عقد لإدارة مياه وصرف صحي الزرقاء.