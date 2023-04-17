الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 400 مليون دينار الثلاثاء

16 إصابة بـ 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023

شاهد - سطو مسلح على محل تجاري في أريحا

3 سيناريوهات محتملة حول حبس المدين في الأردن

الإثنين، 17-04-2023 10:34 ص

مهيدات: إغلاق 67 منشأة غذائية لوجود "سلبيات حرجة" منذ بداية رمضان

الغذاء


الوكيل الاخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 67 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 313 منشأة أخرى عن العمل ، وذلك ضمن نحو 5800 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم السبت الموافق 15/4.

وأشار مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال جولاتها ما يزيد عن 60 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، وما يزيد عن 5 آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة وما يزيد عن  22 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 265 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.

وتواصل المؤسسة، تنفيذ حملتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان التي تستهدف تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، استمرارًا للجهود الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني  [email protected]، والواتس آب على الرقم (0795632000).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
856b29de-حافلات-باص-عمّان-أرشيفية-1536x1024

تعديل ساعات عمل باص عمان

WhatsApp Image 2023-04-17 at 12.13.57

أردنية ترزق بأول طفلة بعد 27 سنة زواج

0L5A9380

صدور قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

-949240780

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

89e0bc81-111-6

16 إصابة بـ 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

5192aed1-1674922069675378900

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023

أخبار متعلقة
3202315135721769090737

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

173097044_1282357325492998_4071288864781402583_n

أمانة عمّان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل طيلة شهر رمضان

RJ2Tv6FurJzGfdiMakiIBHrrLWndIAZmJQxwA5RR

على المعابر الحدودية.. تمرين لمواجهة الطوارئ الصحية بعد رمضان

126710

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

d7274e4c-whatsapp-image-2022-04-02-at-6.41.55-pm

مفتي المملكة يدعو لتحري هلال شهر رمضان غدا

c809631f-db86-4df8-87e6-8bdd090442ca

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان