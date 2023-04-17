مهيدات: إغلاق 67 منشأة غذائية لوجود "سلبيات حرجة" منذ بداية رمضان

الوكيل الاخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 67 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 313 منشأة أخرى عن العمل ، وذلك ضمن نحو 5800 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم السبت الموافق 15/4.



وأشار مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال جولاتها ما يزيد عن 60 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، وما يزيد عن 5 آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة وما يزيد عن 22 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 265 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.



وتواصل المؤسسة، تنفيذ حملتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان التي تستهدف تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، استمرارًا للجهود الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة.

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ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، والواتس آب على الرقم (0795632000).

