مواطنون يشعرون بهزة ارضية في محافظة اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شعر اهالي محافظة اربد بهزة ارضية في ساعة متأخرة من ليل السبت/ الاحد .



فيما اكد الباحث والمتخصص في علم وشؤون الزلازل الدكتور محمود القريوتي لموقع الوكيل الاخباري ان منطقة جنوب طبريا تعرضت مساء السبت 2022/01/22 لهزة أرضية بقوة زلزالية مقدارها 4.1 درجة وعلى عمق 2 كم حسب بيانات مراصد ومراكز زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

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وقد حدثت الهزة عند الساعة 11:36مساء بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 80 كم شمال غرب العاصمة عمان ومسافة 30 كم غرب مدينة اربد.



وقد تم الشعور بها في المناطق الشمالية الغربية للمملكة ولم يبلغ عن أية أضرار أو خسائر.



