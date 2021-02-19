موظف في شركة كهرباء إربد يتحدى الثلج لإصلاح عطل في عجلون - فيديو

الوكيل الإخباري - بالرغم من قساوة برد الشتاء ، وبالرغم من الثلج المتراكم ، إلا أن موظفا في شركة كهرباء إربد "فعل المستحيل" ، وحمل سلمه ، ومشى خطوات ثقيلة في الثلج ، لإصلاح عطل في محافظة عجلون .

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وأمام مشاهد الفيديو الذي وصلت "الوكيل الإخباري" ، نجد التفاني والإخلاص عنوان عمله ، مُصيّرا من الثلج وطنيته التي يُجدر ان يتحلى بها كل مسؤول في منصبه .

نعم يستحق أن يذكر هذا الموظف ، نعم يستحق أن تُكتب عنه كلمات الفخر بهذا الشخص ، فلم ير أمامه سوى الحاجة الماسة لإصلاح عطل في منطقة انقطع عنها التيار الكهربائي ، ووجد أنه يجب أن يكون في الميدان "موظفا" مخلصا ، من أجل مساعدة مواطنين في "عزّ" الظروف الجوية القاسية.

الموظف قطع طريقا طويلا ، والثلج متراكم، ثم أكمل مسيره من خلال "تراكتور زراعي" ليصل إلى مراده، ووصل بهمّة وعزيمة قوية .

لله درّ كل موظف عشق الوطن ، والوطن في عينيه نور،وهذا الموظف مثال يُحتذى به.

شركة كهرباء إربد ، مع خالص التقدير لكم ، ولموظفكم الذي أخذ على عاتقه الخدمة على أكمل وجه .



