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الثلاثاء، 02-05-2023 11:51 ص

مياهنا تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

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الوكيل الإخباري - سيطرت شركة مياه الأردن "مياهنا" على تغيير طفيف في نوعية مياه الشرب في ثلاث شوارع بمنطقة مخيم عين الباشا بالعاصمة عمان، مساء أمس الاثنين.

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وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم، الثلاثاء أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغيير نوعية المياه في منزله، وتوجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية احترازياً.


ونوّهت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.


وذكر البيان أن الفرق الفنية تعمل على تفريغ الخزانات وتعقيم المنطقة المعزولة وكلورتها وغسيلها، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا.

 




 

 


 

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