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الثلاثاء، 25-01-2022 12:04 م

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي

مطر الوكيل


الوكيل الإخباري- أكدت شركة مياه اليرموك جاهزيتها بكامل كوادرها للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة للمنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يبدأ يوم غد الأربعاء. 

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (اربد، جرش، عجلون، المفرق) وألويتها من أجل تلقي الشكاوى ومتابعتها بالسرعة القصوى، مؤكدة استمرار برنامج التوزيع كالمعتاد ما لم تحدث أعطال فنية.


ودعت الشركة في بيانها المواطنين الى التعاون وعدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي في ظل الظروف الجوية وتساقط الأمطار، ما قد يتسبب بفيضان شبكة الصرف الصحي وخروج المياه العادمة الى الشوارع.


واشارت الى ضرورة إتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حال حدوث انجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش او خيش ومن ثم لفها بقطعة بلاستيكية او كيس بلاستيكي، داعية الى تفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر.


كما دعت إلى الاتصال على رقم الشكاوى الموحد (117116) في حال حدوث أي طارئ.


 




 

 


 

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