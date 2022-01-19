المياه تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن والإدارات وشركات المياه، حالة الطوارئ في جميع المناطق، مؤكدة على جميع العاملين ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادا للتعامل مع تطورات الحالة الجوية بمسؤولية ووعي والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والحكام الاداريين والبلديات والتأكد من التواجد على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات وتوفير كافة الآليات والإسناد للتعامل مع مختلف الظروف.

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وشددت على كافة الإدارات وشركات المياه على التجهز التام للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة وما يتوقع من هطول أمطار وثلوج وانخفاض متوقع على درجات الحرارة وكذلك اتخاذ الإجراءات الفاعلة بالقرب من جميع المرافق المائية والمشاريع و السدود والأودية حماية الممتلكات والمزروعات خصوصا في مناطق البادية ووادي الأردن ووادي عربة وضرورة التنسيق مع المقاولين العاملين مع قطاع المياه في جميع المناطق بتوفير الآليات والإسناد للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة واخذ الاحتياطات المسبقة للأعمال القائمة حاليا وايلاء فيضانات الصرف الصحي سرعة الاستجابة الفورية خصوصا في المناطق المنخفضة.



ودعت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن جميع المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع وضرورة حماية عدادات المياه من الانجماد في ظل الظروف الجوية السائدة مع التوقعات بانخفاض درجات الحرارة الى مستويات دون الصفر .



وناشدت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي على حد سواء بضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة و الهطولات المطرية والابتعاد عن مجاري الاودية و المواقع المائية والتعاون مع كوادرها والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها، والإبلاغ عن اية شكوى أو ملاحظة على مركز الشكاوي الموحد(١١٧١١٦).

