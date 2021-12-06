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الإثنين، 06-12-2021 01:17 م

مياه اليرموك تطالب مواطنين بذمم تتجاوز 50 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - كشفت معلومات حصل عليها "الوكيل الإخباري" أن مجموع الديون المترتبة على مواطنين في محافظات الشمال لصالح شركة مياه اليرموك تتجاوز الـ 50 مليون دينار خلال عام 2021. 

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وأوضحت المعلومات أن من بين تلك الديون مستحقات على الدوائر الحكومية المختلفة في كل من إربد والمفرق وعجلون وجرش. 


وبينت أن بعض المشتركين وصلت المستحقات عليهم لصالح الشركة أكثر من 7 الآف دينار، والبعض الآخر لم يدفع فواتير المياه منذ أكثر من 6 سنوات. 


وأشارت المعلومات إلى أن الشركة تتبع آلية واضحة في التحصيل من خلال الحجز على الأموال المنقولة، وتقوم بالتوصل إلى تسوية مع المواطنين لدفع فواتيرهم. 

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