مياه اليرموك تطالب مواطنين بذمم تتجاوز 50 مليون دينار

الوكيل الإخباري - كشفت معلومات حصل عليها "الوكيل الإخباري" أن مجموع الديون المترتبة على مواطنين في محافظات الشمال لصالح شركة مياه اليرموك تتجاوز الـ 50 مليون دينار خلال عام 2021.

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وأوضحت المعلومات أن من بين تلك الديون مستحقات على الدوائر الحكومية المختلفة في كل من إربد والمفرق وعجلون وجرش.



وبينت أن بعض المشتركين وصلت المستحقات عليهم لصالح الشركة أكثر من 7 الآف دينار، والبعض الآخر لم يدفع فواتير المياه منذ أكثر من 6 سنوات.



وأشارت المعلومات إلى أن الشركة تتبع آلية واضحة في التحصيل من خلال الحجز على الأموال المنقولة، وتقوم بالتوصل إلى تسوية مع المواطنين لدفع فواتيرهم.