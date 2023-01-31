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الثلاثاء، 31-01-2023 11:01 م

نائبان أمريكيان: تشرفنا بلقاء الملك.. ومناقشات مثمرة

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الوكيل الاخباري - عبرت النائب الجمهورية الأمريكية ليزا ماكلين عن سعادتها بلقاء جلالة الملك، ضمن لقاءاته التي يجريها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ماكلين عبر حسابها الشخصي على تويتر، مساء الثلاثاء، “تشرفت باللقاء والتحدث مع العاهل الأردني عبد الله الثاني صباح اليوم. تزداد أهمية علاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وأنا ممتن لصداقة الأردن وشراكته. شكرًا لك جلالة الملك”.

بدوره قال النائب مارك ألفورد “أجرينا اليوم مناقشة مائدة مستديرة مثمرة في مجلس النواب مع الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني”.

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