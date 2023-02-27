ناشط في رعاية الحيوان يوضح حول الكلب الذي هاجم طفلة امس - فيديو

الوكيل الإخباري - قال الناشط في مجال رعاية الحيوان نادر عبدالرحيم إن الفيديو الذي انتشر أمس وبيّن تعرّض طفلة للهجوم من قبل كلب هو من نوع ( روت وايلر) وهو كلب شرس.



وبيّن عبدالرحيم أن هذا الكلب مستورد ويختلف عن الكلاب الكنعانية التي تتواجد في منطقتنا، موضحا أنه لا يجوز ترك هذا النوع من الكلاب بالشوارع .



واعتبر أنه لا يجوز استيراد هذه الانواع من الكلاب نظراً لشراستها.



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء كلب على طفلة في احدى مناطق المملكة .



وقال ناشطون ان الكلب تسبب بعدة اصابات للطفلة التي تم نقلها الى المستشفى للعلاج.

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