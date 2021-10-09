نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لأبناء العشائر - رابط

الوكيل الاخباري - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر الأردنية في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة حيث بلغ عدد هذه الطلبات (603) طلب، للتعرف على نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:



http://www.admhec.gov.jo/AdmAklUnivTransResults.aspx

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