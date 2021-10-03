إعلان الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار، وذلك وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي الذي حصر قبول الطلبة ضمن فئة إساءة الاختيار بالطلبة المحققين متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط، وبناءً على معدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2021 / 2022 والتي تم إعلانها يوم السبت الماضي، وحسب الشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية فقد كان آخر معدل تم قبوله ضمن هذه القائمة هو (70%).

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