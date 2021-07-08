نحو 103 آلاف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - يتوجه الخميس، 103275 ألف طالب وطالبة من فروع التعليم الأكاديمية والمهنية، لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الثامن، من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.

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الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة قال ، إنه سيتقدم 93120 ألف طالب وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحث الفيزياء، الصناعات الزراعية، الجغرافيا، الإدارة والسلامة المهنية، التفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية الشريفة، أنظمة المحاسبة المحوسبة، الإدارة والسلامة المهنية، تاريخ الأردن خلال الجلسة الأولى للامتحان، والتي تبدأ الساعة 10 صباحا.



فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة 1 مساء، 10155 طالبا في مبحث الفيزياء (كليات)، السياحة والسفر، الثقافة المالية، الثقافة الصحية، بحسب المساعفة.



وسيتقدم للامتحان العام 562 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة موزعين وفق الفئات الآتية: الطلبة الصم 149، طلبة كفيفون 107، الطلبة ذوي "الإعاقة الحركية" 127، الشلل الدماغي 74، الطلبة ضعاف البصر 105، فيما بلغ عدد المشتركين للامتحان 28 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، وسيتقدم للامتحان 82 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 قاعة.



وأوضح المساعفة، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 24 حزيران/يونيو، وحتى 15 تموز/ يوليو 2021، بمشاركة نحو 207 آلاف طالب وطالبة، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينا أن جلسات الامتحان لم تسجل أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات داخل القاعات.



وبين أن أجواء الهدوء في قاعات التوجيهي تعود إلى الاستعداد الجيد من قبل المشتركين وتفهمهم للتعليمات الناظمة للامتحان، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة انطلاقا من خبراتها المتراكمة في هذا المجال وركزت على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة وبما يضمن تقدمهم لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها كوادر الوزارة في المركز والميدان داخل القاعات، والتعاون الكبير من قبل الجهات الرسمية المساندة للوزارة لإنجاح الامتحان وضمان عقد جلساته بكل هدوء.



وأشار إلى أن عملية تصحيح دفاتر إجابات الطلبة التي بدأت بـ 19 حزيران / يونيو الماضي، مستمرة في 37 مركز تصحيح منتشرة بمختلف المحافظات، مبينا أن العملية تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين والبالغ عددهم قرابة 5 آلاف معلم ومعلمة، من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.



ويقوم على مراقبة الامتحانات نحو 45000 معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة، والبالغ عددها 2164 قاعة، حيث تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ، فيما بلغ عدد المدارس المشغولة كقاعات امتحان 890 مدرسة.

