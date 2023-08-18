ندوة حول الآثار النفسية والاجتماعية على طلبة الثانوية العامة بإربد

الوكيل الاخباري - عقد منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، في بيت إربد التراثي مساء أمس، ندوة بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية على طلبة الثانوية العامة قبل وبعد الامتحان"، شارك فيها كل من الدكتور صالح الطوالبة والدكتور سريان بدارنه والمرشد التربوي مبارك هندر، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين .



وهنأ الدكتور الطوالبة خلال الندوة التي جاءت ضمن فعاليات برنامج "هموم وطن"، الذي ينفذه المنتدى، وأدارها الأديب موسى النعواشي، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن البشر متفاوتون بالطاقات فهناك من تكون اهتماماته أدبيه لكن الأهل والمجتمع يجبره للاتجاه إلى الفرع العلمي، وهناك من يحب الهندسة وأهله يوجهونه لدراسة الطب، ومن هنا فإن المجتمع يتحمل جزءا كبيرا من عناصر الإحباط والضغط النفسي.



كما أشار إلى دور الإعلام في نقل الأخبار غير الدقيقة مما يشكل ضغطاً نفسياً على الطالب، مؤكدا أن قلق الامتحان أمر طبيعي إن كان ضمن المعقول أما إن زادت نسبته فيؤدي إلى الفشل.

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