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الأحد، 05-12-2021 08:45 م

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية بيت الحكمة في جامعة آل البيت بالتعاون مع منتدى الشباب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأحد، ندوة حول الحياة السياسية في الدولة الأردنية على ضوء مخرجات اللجنة الملكية.

وشارك في الندوة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورئيس منتدى الشباب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، العين جميل النمري، والشيخ طلال الماضي، والنائب زيد العتوم، وعميد كلية بيت الحكمة الدكتور هاني أخو رشيدة.

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