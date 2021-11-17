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الأربعاء، 17-11-2021 08:49 م

منتدى الرواد ينظم معرضه التشكيلي السنوي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرواد الكبار مساء أمس الثلاثاء، المعرض الفني التشكيلي السنوي 2021، بعنوان "وتتجدد الحياة"، بمشاركة 23 فنانا تشكيلياً وتشكيلية.

ووفق بيان صحفي صادر عن المنتدى اليوم الأربعاء، شارك في المعرض الذي افتتحه مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مدير معهد تدريب الفنون الجميلة الدكتور حسين دغيمات، الفنانون التشكيليون الأردنيون ياسر دويك، وعبدالرؤوف شمعون، عبد المجيد حلاوة، وفاديا عابودي، وبسمة النمري، وحسين نشوان، وحفيظ قسيس، وخالد الحمزة، ورائد قطناني، وزيد عدنان، وصفاء الشريف، وعبد الرحيم واكد، وعلي عمرو، وعماد أبو شتيا، عمر شهوان، وغسان أبو لبن، وفاروق لمبز، ومحمود شكري صادق، ومحمد سماره، ومها محيس، ونصر عبد العزيز، وهالة الناظر، ومحمود صبري.

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