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الخميس، 18-11-2021 11:41 م

إربد: حفل توقيع كتاب بعنوان موت الكاتب واحياء النص

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد في مركز إربد الثقافي مساء أمس الاربعاء حفل توقيع كتاب بعنوان "موت الكاتب واحياء النص للأديب"، الدكتور سلطان المعاني، وذلك ضمن برنامج مكتبة الأسرة التي تحتفل به وزارة الثقافة في مديرية ثقافة اربد هذا العام.

وتحدث، رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق عن أهمية الكتاب من حيث قيمته التاريخية للمكان الأردني، مشيراً إلى الجانب الإنساني الذي تمتاز به شخصية المعاني، الذي وصفه بأنه "حبيب الجميع".

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