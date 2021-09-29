ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

الوكيل الاخباري - ناقشت ندوة إلكترونية استضافتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن، اليوم الاربعاء، الفرص المتاحة في القطاع الخدماتي الأردني، برعاية شركة (كريستل) المتخصصة في خدمات التعاقد الخارجي وإدارة مراكز الاتصال المتكاملة.



وسلط المشاركون خلال الندوة، الضوء على الدور الاقتصادي المهم لقطاع الخدمات الأردني، الذي يساهم لأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 بالمئة من العمالة.

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