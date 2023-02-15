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الأربعاء، 15-02-2023 09:39 م

ندوة حول فرص الاستثمار في الهند

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الوكيل الاخباري - نظمت السفارة الهندية في الأردن، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ندوة نقاشية حول فرص الاستثمار في عدد من ولايات الهند، خاصة في كيرلا كوجهة للأعمال والسياحة.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أكد رئيسها حمدي الطباع، ارتباط الأردن بعلاقات اقتصادية تاريخية مع الهند، وأن الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين في تطور مستمر، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين نما بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة، حيث بلغ منذ أول عام 2022 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني قرابة 2.9 مليار دولار.

وبين الطباع أن الهند تعتبر مستثمراً مهماً للسوق الأردنية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الهندية، أكثر من 1.3 مليار دولار، تتركز في قطاع الألبسة والمنسوجات والفوسفات، كما تحتل الهند المرتبة السابعة على مستوى الدول المستثمرة في بورصة عمان بحجم استثمارات بلغ 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

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