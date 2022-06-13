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الإثنين، 13-06-2022 05:34 م

ندوة عن العنف ضد المرأة في الطفيلة التقنية

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية بالتعاون مع مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب، اليوم الاثنين، ندوة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة، بمشاركة 80 مشاركاً ومشاركة من أسرة الجامعة، والمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة.

وأشار مدير مديرية الاتصال الشبابي الدكتور محمد الجعافرة إلى أهمية المشاركة والوصول إلى جميع مناطق المملكة لتوعية المجتمع حول حقوق المرأة والقوانين والمواثيق التي تحميها من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي كافة.

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