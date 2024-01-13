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السبت، 13-01-2024 06:54 م

ندوة في إربد بعنوان توظيف الخطاب الديني لتبرير العدوان على غزة

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في ندوة نظمتها جمعية الصريح للفكر والثقافة، حول استدعاء الخطاب الديني للحرب على غزة، على أن قادة العدوان الإسرائيلي يستندون الى نصوص محرفة لتبرير المذابح.

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وقال مفتي الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور محمد خير العيسى خلال الندوة التي أقيمت اليوم في بلدية الصريح، إن قادة الاحتلال وظفوا في عدوانهم على غزة النص الديني من خلال تصريحاتهم وخطاباتهم لتبرير ذلك.

 

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