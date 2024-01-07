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الأحد، 07-01-2024 09:59 م

النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التل

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الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الشاعر محمود فضيل التل، أمين عام وزارة الثقافة الأسبق وصاحب التجربة الثرية في ميدان الشعر،والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

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وقالت النجار، في بيان صحفي اليوم، إنّ الشاعر التل كان نموذجًا في الحفاظ على أصالة القصيدة وموضوعاتها الوطنية والإنسانية التي تتصل بالفقد وجوانب الذات من خلال دواوينه ومؤلفاته التي أصدرها وتشهد على حضوره الدائم في مضمار الشعر الأردني والعربيّ، معتبرةً رحيله خسارةً للوسط الثقافي والأدبي.


وقدمت الوزيرة خالص العزاء والمواساة لعائلة الشاعر التل، ولرابطة الكتاب الأردنيين، برحيل قامة أدبية ستظلّ تذكرها الأجيال، بما عبر عن قضايا أمته ووطنه وذاته كإنسان عاصر فترات متعددة، أضاء عليها بحسه الإنساني.

 

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