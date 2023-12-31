ندوة باليرموك تناقش الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الاعاقة

الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد ، ندوة تناولت "الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي - جامعة اليرموك نموذجا"، التي تأتي احتفاء باليوم العالمي للإعاقة .

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وتحدث في الندوة الدكتور محمد مهيدات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور علاء المخزومي ، وطالبة الماجستير آية الجراروة، وأدارها الدكتور أحمد الغليلات.