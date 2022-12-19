اليرموك تنعى شهداء الواجب الوطني من مرتّبات الامن العام

الوكيل الاخباري- نعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد وأسرة الجامعة، شُهداء الوطن والواجب من مُرتّبات الامن العام الذين ارتقوا صباح اليوم الاثنين، خلال تأديتهم الواجب الوطني، ملتحقين بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية ثرى الأردن. وعبر مسّاد عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الشهداء، مُتمنيا الشفاء العاجل للمُصابين من مرتّبات الامن العام الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب.

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وتؤكد جامعة اليرموك على أن الأردن وثراه الطهور سيبقى عصياً بوجه كل معتدٍ، وكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الاردن واستقراره، تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.



