الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 01:21 م

اليرموك تنعى شهداء الواجب الوطني من مرتّبات الامن العام

j1


الوكيل الاخباري- نعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد وأسرة الجامعة، شُهداء الوطن والواجب من مُرتّبات الامن العام الذين ارتقوا صباح اليوم الاثنين، خلال تأديتهم الواجب الوطني، ملتحقين بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية ثرى الأردن. وعبر مسّاد عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الشهداء، مُتمنيا الشفاء العاجل للمُصابين من مرتّبات الامن العام الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب.

اضافة اعلان

 

وتؤكد جامعة اليرموك على أن الأردن وثراه الطهور سيبقى عصياً بوجه كل معتدٍ، وكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الاردن واستقراره، تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

أخبار متعلقة
fffsss

اليرموك تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات بدورتها الـ 24

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية) (1)

ندوة في اليرموك حول الهجرة القسرية واللجوء

320481686_706373310812148_1608158899912761659_n

اليرموك تنعى الدكتور عمر شواشرة

1220221120433606173065

اليرموك: إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار للشهر الحالي

re2asah2022

اليرموك تصدر بيان حول تسديد الرسوم الجامعية للفصل القادم

1670933082427

محاضرة في اليرموك حول العمل التطوعي