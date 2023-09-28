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الخميس، 28-09-2023 12:05 م

"نزول الإرسال" في صويلح مصدر قلق وخوف للسكان منذ سنوات - فيديو

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من مشكلة "نزول الارسال" شارع الثورة العربية، في منطقة صويلح، والتي تؤرقهم منذ سنوات دون أي حلول تذكر.

وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن السرعات العالية والانزلاقات التي تحدث على الطريق في فصل الشتاء، إلى جانب الازدحام الذي يحصل خلال مراسم دفن الموتى في مقبرة صويلح، كلها أسباب تجعل الشارع مصدر قلق ويسبّب الكثير من الحوادث القاتلة. 

وأشاروا إلى أن ادراج الدخول على مقبرة صويلح على النزول مكانها خطير لانها مقابل دخلات الأحياء السكنية، ما يشكل خطورة عالية وتتسبب بحوادث مميتة.

وطالب السكان بوضع إشارات تحذيرية ومطبات وتخشين الشارع، ونقل مداخل المقبرة الى مكان آخر، إضافة إلى فصل الشارع بجزيرة وسطية تحد من تجاوز المركبات للسرعات العالية التي ساهمت بوقوع العديد من الحوادث .

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