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الإثنين، 27-02-2023 08:14 م

نسبة حجوزات فنادق العاصمة لفئة 5 نجوم 61% نهاية الأسبوع الماضي

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الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الماضي (23-24 /2) إلى 60%، مقابل 80% في البحر الميت، و61% في العاصمة عمّان، و64% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

وبين القاسم الاثنين، أن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، بلغت في العقبة 62%، والبحر الميت 68%، والعاصمة عمّان 62%، فيما كانت في البترا 74%.

وأوضح، أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان50%، والبترا 28%، والعقبة 50%.

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