نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الاقاليم، اليوم الاثنين، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 59%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%إقليم الوسط:نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 26%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%