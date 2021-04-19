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الإثنين، 19-04-2021 05:32 م

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الاقاليم، اليوم الاثنين، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 59%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

 




 

 


 

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