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نشاطات توعوية بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

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الأربعاء، 01-12-2021 10:30 م

نشاطات توعوية بمناسبة الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

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الوكيل الاخباري - اطلقت الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة بالشراكة مع صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني وضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة نشاطات تدريبية وتوعوية تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة والعنف السياسي ضد المرأة.

وتستهدف الحملة وفق بيان صدر اليوم الأربعاء عن الجمعية الدوائر الحكومية والعاملين والعاملات فيها، والنساء والفتيات خاصة الناجيات من العنف والمعرضات لخطره، ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظتي معان والزرقاء، ودور الرعاية، والمؤسسات الإعلامية.

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