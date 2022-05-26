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الخميس، 26-05-2022 04:35 م

نشر أسماء المقبولين للحج للعام 2022 -رابط

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رابط منصة خاص للاستعلام عن صدور موافقة الحج للعام2022.

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وبينت المنصة، أنه بإمكان المتقدم إدخال الرقم الوطني للاردنيين ورقم الوثيقة لأبناء قطاع غزة، لمعرفة إذا ما تم القبول لأداء مناسك الحج.


وكان مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، أكد لموقع "الوكيل الاخباري" أنه سوف يصل لكل المقبولين رسائل نصية عبر هواتفهم.


واعلن وزير الاوقاف محمد الخلايلة اليوم الخميس، انه تم قبول 2622 حاج من الاردن لهذا العام. 

للدخول الى المنصة  ( انقر هنا )  

 




 

 


 

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