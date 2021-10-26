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الثلاثاء، 26-10-2021 12:37 م

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

وزارة الطاقة


الوكيل الإخباري-خاص- قال مصدر مطلع في وزارة الطاقة إن اجتماعا وزاريا ثلاثيا سيعقد يوم الخميس في عمان بمشاركة سوريا ولبنان والأردن لبحث الخطوات اللازمة لتزويد لبنان بالتيار الكهربائي .

وأكد المصدر اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الأردن سيستضيف وزراء الطاقة في سوريا ولبنان الخميس المقبل لايجاد الحلول الأكثر نجاعة لإيصال التيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وأضاف أنه يأتي الاجتماع بدعوة من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في إطار تنفيذه لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حول تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة.

وأشار المصدر إلى أن عمّان كانت قد استضافت الشهر الماضي اجتماعا رباعيا بمشاركة سوريا ولبنان ومصر ونوقش فيه موضوع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية .

وبين المصدر أن مشروع إيصال الكهرباء ومشروع إيصال الغاز هما مشروعان متوازيان يتم التخطيط لهما الآن.

ويعاني لبنان، أزمة نقص حادة في إمدادات الكهرباء لنقص وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار المشتقات النفطية بفعل انهيار الليرة، وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

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