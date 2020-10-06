الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

هل تفرض الحكومة حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

مخالفة منشآت وضبط أشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل




الثلاثاء، 06-10-2020 02:19 م

نظام إلكتروني لتتبع سلامة الغذاء بالأردن

5a2ff6bf2ed1467cc7312aa5892d3484650x300


الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وشركة ديكابوليس للبرمجيات - الأردن، اتفاقية لبناء نظام تجريبي الكتروني لتتبع مسار الأغذية والرقابة على سلامتها في كافة مراحل تصنيعها.

اضافة اعلان

وتأتي الاتفاقية التي وقعت اليوم الثلاثاء، في المؤسسة، لغايات تطوير تنفيذ معايير وقواعد الرقابة الصحية وسرعة الاستجابة لاجراءات السحب والعزل لاي منتج مخالف وسهولة الرجوع للبيانات المتعلقة بالاغذية ومعرفة المنتجات الموثوقة التي استخدمت هذه التقنية في منتجاتها، إضافة إلى تحديد مسؤولية فساد المنتج سواء بالنقل او التخزين وضمان سحبه من الأسواق عند ظهور أية مشكلة.


وذكرت المؤسسة انه في حال تم تحقيق النتائج المرجوّة من المشروع التجريبي فانه سيتم استكمال تنفيذ بنودها وتوقيع اتفاقية نهائية وذلك تماشيا مع رؤية المؤسسة في توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تتبع سلامة وتطبيق الاشتراطات الصحية وسرعة التعاطي مع الاغذية المخالفة، ما يسهل تصدير المنتجات الغذائية الوطنية التي تنتجها المصانع الموثوقة بانها تطبق أعلى المعايير الصحية في منتجاتها، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني نتيجة الثقة بسلامة المنتج.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

هل تفرض الحكومة حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

19

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تعتذر عن استقبال المراجعين

دجاج

انخفاض أسعار الدجاج في الربع الثاني للعام الحالي

مط

6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

3202024202849267265489

تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء

المن

مخالفة منشآت وضبط أشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

أخبار متعلقة
1020192413168480266372

إيعاز من وزير الداخلية بشأن المساجد

820201912485878043163

ثلاث إصابات بكورونا من عائلة واحدة في العناية الحثيثة

a8d13fe4-e6cf-456a-972f-fa5a945ee006

الفراية: إلغاء منصة عودة المغتربين الأردنيين

520202395959495644377

إجراءات جديدة في المطار لاستقبال الرحلات

920206224426750521780

لجنة الاوبئة : فيروس كورونا حدثت له طفرات في الأردن

سعد-جابر-1403202001

وفاة و 61 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم