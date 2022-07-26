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الثلاثاء، 26-07-2022 06:12 م

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري -  أجمل وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس الإجراءات التي قامت بها الوزارتان لتطبيق ما نص عليه قانون الأحزاب، الذي سمح لطلبة التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب ممارسة العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي.

وخلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رؤساء الجامعات الرسمية في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، أوضح عويس أن لجنة شكلت من قبل مجلس التعليم العالي لإعداد مساقات خاصة لممارسة العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي، وستكون جاهزة مع بداية الفصل الأول من العام الجامعي المقبل.

وأشار عويس إلى أهمية وجود نظام يحكم عملية تنظيم العلاقة بين الطلبة والإدارات الجامعية، دون أن يكون هنالك تغول من طرف على الآخر، متوقعا الانتهاء من إعداد النظام خلال أسبوع، ليصار إلى تطبيقه في شهر تشرين الأول المقبل.

وبخصوص تهيئة طلبة المدارس للمشاركة في الحياة السياسية، بين أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج بإعداد كتابين للصفين العاشر والحادي عشر بهدف تنمية مهارات الطلبة قبل دخولهم مرحلة التعليم الجامعي، وسيتم عرض الكتابين على مجلس التربية خلال الأسبوع المقبل.

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