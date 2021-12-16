نقابة أصحاب الصاغة تشكر محافظ الزرقاء

الوكيل الإخباري - نيابة عن نقابة أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات توجهت شخصيات تجارية ممثلة بسعادة أكرم شهاب عن الهيئة الإدارية وكل من السيد عماد اسعيفان والسيد زياد العزوني عن الهيئة العامة، حيث قاموا بشكر وتكريم عطوفة محافظ الزرقاء حجازي بيك العساف وعطوفة كمال بيك القدومي، وسعادة علاء بيك الزواهرة.

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على ما بذلوه من جهود لضبط المتجاوزين على مهنة الصياغة من غير الملتزمين بقوانين النقابة.



وأعرب ممثلو الهيئة الإدارية والهيئة العامة عن بالغ شكرهم وعرفانهم على حسن المعاملة والاستقبال متمنين لهم دوام العطاء في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.





