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الأحد، 28-11-2021 09:36 ص

تحذير من عروض وهمية في بيع الذهب

الذهب


الوكيل الإخباري - حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، المواطنين، من انتشار إعلانات متعددة لعروض على المجوهرات الذهبية.

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وقالت النقابة، في بيانها، إنه وبحسب الشكاوى الواردة حول ممارسات الغبن والخداع في عمليات العرض، فإن السلعة الذهبية في الواقع تكون مختلفة من حيث السعر والوزن والأجور؛ لذلك تم إصدار العديد من الكتب الرسمية من قبل الجهات الرسمية بالتحذير، وتحت طائلة المسؤولية.


وأكدت النقابة، أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات وفق ضوابط قانونية.


وشددت النقابة على ضرورة الحذر من العروض الوهمية، لا سيما وأن الذهب سلعة عالمية وتاريخيا يختلف هذا المعدن عن أي سلعة في البيع والشراء، وله خصوصية سعرية، ولا يمكن أن يكون هنالك عروض إلا بطرق ملتوية.


 




 

 


 

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