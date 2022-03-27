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الأحد، 27-03-2022 11:43 ص

نقابة اصحاب شركات التخليص تعقد اجتماعيها العادي وغير العادي

صادرات


الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، اجتماعيها العادي وغير العادي، برئاسة نقيبها ضيف الله أبو عاقولة وأعضاء مجلس الإدارة.

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وبحسب بيان للنقابة، اليوم الأحد، أقرت الهيئة في اجتماعها العادي، جدول الأعمال، والتقارير المالية والإدارية للأعوام 2019 و2020 و2021، بعد مناقشتها.


وناقشت الهيئة في اجتماعها غير العادي، الذي دعا لعقده مجلس الإدارة، تعديل النظام الداخلي، حيث عرضت اللجنة المختصة مقترحاتها بهذا الخصوص، حيث تم تعديل وإضافة بعض البنود والمواد والفقرات، وإقرارها من قبل الهيئة العامة المرخصة لعام 2022.


 




 

 


 

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