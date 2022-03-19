السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 19-03-2022 02:20 م

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ، عن ارتفاع حجم الشحن والنقل على خط سوريا ولبنان من خلال الأردن. 

وقال أبو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" إن الإرتفاع سُجل بنسب أعلى مما كانت عليه بذات الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن خط لبنان يشهد نشاطاً كبيراً. 

وأوضح أن طلب حركات الشحن على سوريا ولبنان يأتي بشكل كبير من خلال العقبة و دول مجلس التعاون الخليجي. 

وشدد أبو عاقولة على أن حركة البواخر من أوروبا وجنوب شرق آسيا لم تتأثر بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، منوهاً أن كل عمليات الشحن تسير وفقاً لجدولها المعتاد.

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