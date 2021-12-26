الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

أول رد من الأزمات بعد تسجيل 328 إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن

الأحد، 26-12-2021 03:35 م

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

116343363_1772774732865415_700217627511561046_n


الوكيل الإخباري - أوصت نقابة أطباء الأسنان الأردنية في الندوة التي عقدتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على العودة عن القرار الصادر من مجلس التعليم العالي بخصوص منح تراخيص لكليات طب أسنان، والمطالبة بتحويل إحدى كليتي طب الأسنان إلى كلية للدراسات العليا .

كما أوصت النقابة برفع معدلات القبول للدراسة في الخارج والداخل ليصبح 90% كحد أدنى بالتوازي مع تقليص أعداد المقبولين في كليتي طب الأسنان في الجامعات الرسمية، إضافة إلى تحديد جامعات الدراسة في خارج المملكة  لتكون من أفضل (500) جامعة في العالم.

وكانت نقابة أطباء الأسنان الأردنية قد عقدت و بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لقاءً لبحث "تداعيات ترخيص كليات لطب الأسنان في الأردن" وذلك بحضور الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والدكتور عازم القدومي نقيب أطباء الأسنان، وبمشاركة كل من رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري الحمدان، والدكتور عبدالله البشير مدير مستشفى الأردن، وعميدي كليتي طب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أشرف أبو كركي والدكتور فراس القرعان، ومنسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر الدعاس، إضافة إلى حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيس لجنة الأطباء المجمدة عضويتهم في النقابة الدكتور عمر الحمزة، وعضو هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور احمد الحياصات.

وأكد الدكتور وجيه عويس في مداخلته على حرص الحكومة على التعاون مع النقابات المهنية بما يخدم مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة منفتحة على الاستماع الى كافة الآراء فيما يتعلق بقضية منح تراخيص لإنشاء كليات طب أسنان في الأردن.

وأشار عويس إلى ان الشروط التي وضعتها الحكومة لمنح التراخيص تسهم في ضبط مخرجات التعليم والحفاظ على نوعية الخريجين.

ولفت الدكتورعويس إلى توجه وزارته لتقديم توصيات تتعلق بأسس القبول الجامعي تضبط الأعداد الكبيرة من المقبولين في الكليات الطبية.
من جهته أشار الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية الى ان جامعته تعمل على قدم وساق للالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة لترخيص كلية طب الأسنان، مشيرًا إلى أن الجامعة ستركز على استقطاب الطلبة غير الأردنيين وبخاصة عرب ال٤٨.

وفي مداخلة للدكتور عبدالله البشير مدير مستشفى الأردن، أكد على أهمية التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال فتح كليات طب أسنان، مشيرًا إلى أن مستشفى الأردن يقيم عدة برامج إقامة لتخصصات الطب المختلفة.

فيما أكد عميدا كليتي طب الأسنان في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا الدكتور أشرف أبو كركي والدكتور فراس القرعان على أن البرنامج الدولي لم يعد قادرًا على استقطاب المزيد من الطلبة من دول الخليج العربي، بعد فتح عشرات كليات طب الأسنان في عدة دول خليجية، الأمر الذي يعني عدم جدوى فتح كليات طب أسنان خاصة في الأردن يكون القبول فيها محصورًا على الطلبة غير الأردنيين.

اضافة اعلان


ولفت الدكتور فاخر دعاس منسق حملة ذبحتونا، في مداخلته إلى الخشية من أن تقوم الحكومة بسد عجز موازنات الجامعات الرسمية من خلال التوسع في فتح كليات طب أسنان فيها، كما فعلت سابقًا في كليات الطب.

وأشار الدكتور عمر الحمزة رئيس لجنة أطباء الأسنان المجمدة عضويتهم إلى حجم الصعوبات المالية التي أصبح يعاني منها أطباء الأسنان والتي أدت إلى عجز أكثر من50% من أطباء القطاع الخاص عن تسديد التزاماتهم المالية النقابية.
وفي ختام الندوة عرض الدكتور عازم القدومي نقيب أطباء الأسنان حجم المعاناة التي يعاني منها قطاع طب الأسنان، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في صفوف أطباء الأسنان تجاوزت حاجز الـ30%، كما أن الأردن يعتبر ثاني أعلى نسبة أطباء أسنان إلى عدد السكان على مستوى العالم.

وأشار القدومي إلى أن كليتي طب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا تضم حاليأ ما يزيد على الـ 3300 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، يضاف لهم ما يزيد على الـ4000 طالب وطالبة يدرسون في جامعات خارج الأردن، ما يعني أن النقابة ستشهد ارتفاعًا في عضويتها في الخمس سنوات القادمة بنسبة تقارب الـ70% من عضويتها الحالية.

واتفق المشاركون في الندوة على تقديم النقابة لتوصياتها لبحثها في مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء وادراجها ضمن نظام او قانون وليس تعليمات لما لها من أهمية بأي قرار سيتم اعتماده تحقيقاً للمصلحة الوطنية ومصلحة أبنائنا الطلبة وحماية مهنة طب الأسنان . 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

12202119163450293206669

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

بترا 2

إقليم البترا والجامعة الأردنية توقعان إتفاقية لإنشاء حاضنة أعمال

12202121134622553390581

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

1220217112546383587606

اجتماع طارئ للجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات "أوميكرون"

12202122155322476610386

الهواري يتوقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن

أخبار متعلقة
20190226_1551196534-730904-1

قبول 308 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي

pic_91842

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

1220211411420620114472

الجامعة الأردنية تنظم يوماً وظيفياً في العقبة

12202114225029630399207

التعليم العالي: 71.6 ألف طلب مطابق لشروط الإستفادة من المنح والقروض الداخلية

image

"الأردنية" تكرم 35 باحثا من أعضاء هيئتها التدريسية

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل