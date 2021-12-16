الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 08:51 ص

التعليم العالي: 71.6 ألف طلب مطابق لشروط الإستفادة من المنح والقروض الداخلية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية، نحو 78 ألف طالب وطالبة، منها 71604 مطابقة للشروط.

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واوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحدمهند الخطيب أن الوزارة جمّدت أكثر من 6 آلاف طلب خالفت التعليمات للحصول على المنح والقروض الداخلية وفقا لصندوق دعم الطالب.


وبين أن الوزارة ستعلن نتائج الترشيح لمرة واحدة ونهائية في الأسبوع الأول من شهر شباط من العام المقبل.


وأشار الخطيب إلى أن الإعلان يشمل فقط النقاط المحتسبة وليس نتائج الاستفادة، داعيًا الطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية، مراجعة النقاط والبيانات وفي حال وجدوا أي خطأ التقدم باعتراض إلكتروني؛ شريطة تحميل الوثائق التي تعزز الاعتراض.


وأضاف أنه يمكن للطلبة التقديم بطلب الاستفادة من الحالات الإنسانية وتحميل الوثيقة في نفس طلب الاعتراض.

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