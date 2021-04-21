نقابة الألبسة :ركود في القطاع بسبب الحظر الجزئي

الوكيل الإخباري - أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، أن تجارة القطاع باتت على المحك، بظل استمرار "عواصف"، جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها.

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وقال دية خلال تصريحات صحفية، إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف بشكل شبه كامل عن العمل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.



ونوه أن هذه الظروف إضافة للازدحامات المرورية وقصر الوقت لم يعد بمقدور المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لافت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.



وأشار إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، بظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.



وأوضح دية ان تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكدا ان استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.



ولفت إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان الفضيل ولاسيما لفترات بعد الأفطار وتضمنت عدة حلول، وذكر دية أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت الى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.



وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.



ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.



ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.