مطالب بتمديد ساعات عمل خدمة التوصيل خلال رمضان

الوكيل الإخباري-

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طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بتمديد ساعات عمل خدمة التوصيل المنزلي لقطاعي المطاعم والحلويات في شهر رمضان، بحيث تصبح حتى أذان الفجر.وكانت الحكومة قد سمحت للمطاعم ومحال بيع الحلويات بالعمل خلال ساعات الحظر الجزئي عبر خدمات التوصيل المنزلي من الساعة 6 مساء وحتى 12 من منتصف الليل.وأكد حمادة في بيان صحفي الخميس أهمية الاستجابة لمطالب القطاع وزيادة ساعات العمل من خلال خدمات التوصيل المنزلي لدعم صمود المنشآت ومواصلة أعمالها في ظل الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الحظر الشامل والإغلاق.وقال حمادة إن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات تنشط عادة وبشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك خصوصا ما بعد ساعات الإفطار وتستمر حتى ساعات الفجر.وبين حمادة أن تمديد ساعات العمل من خلال خدمات التوصيل المنزلي يتيح للمواطنين تأمين احتياجتهم من الحلويات ومنتجات المطاعم لوجبة السحور الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة المبيعات والحفاظ على استقرار العمالة ورفد خزينة الدولة من الضرائب المتحققة من هذه المبيعات.أكد حمادة أن معظم العاملين في هذه المطاعم يمتلكون تصاريح للتنقل، فيما يوجد أكثر من 33 شركة توصيل كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل في خدمة التوصيل للمنازل.وأشار حمادة إلى حرص العاملين بالقطاع على توفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين لديهم والمواطنين والمحافظة على التباعد وتنظيم العمليات التسويقية والالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب غرفة تجارة الأردن يوجد في الأردن نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.