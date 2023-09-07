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الخميس، 07-09-2023 01:25 م

نقابة الحلي والمجوهرات تحذر من طريقة شائعة للاحتيال عند شراء الذهب

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الوكيل الإخباري- حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات من طريقة شائعة تستخدم للاحتيال على المواطنين عند شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وشاركت النقابة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" منشور تحذر به من طريقة احيتال  في إعلانات بيع الذهب على منصات التواصل الاجتماعي ، تتمثل بوضع شرط في الاعلان تحت عنوان " قد تختلف الصورة عن الواقع " .

وأشارت النقابة إلى أن هذا الشرط يهدف إلى التضليل على المواطنين والقيام بعمليات احتيال عليهم، عن طريق عرض صورة لطقم ذهب من عيار 21 على سبيل المثال، ثم تقديم طقم ذهب بوزن وعيار أقل عند زيارة المحل.

 




 

 


 

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