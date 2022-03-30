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الأربعاء، 30-03-2022 04:53 م

نقابة الصحفيين تؤجل الرسوم والاشتراكات السنوية لمدة شهرين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب النقيب الزميل جمال شتيوي، تأجيل الرسوم والاشتراكات السنوية للنقابة لمدة شهرين اعتبارا من يوم غد الخميس، باستثناء مستحقات التأمين الصحي المترتبة على الزملاء من العام الماضي.

واستند المجلس في قراره إلى قانون الدفاع، والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الزملاء في الهيئة العامة إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث رأى الزملاء الذين وقعوا على القرار ان القرار يخدم المصلحة العامة. 

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