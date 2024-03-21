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الخميس، 21-03-2024 08:57 م

نقابة الصحفيين تثمن التوجيهات الملكية بإصدار عفو عام

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الوكيل الإخباري - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين التوجيهات الملكية للحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بالإجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

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وأكد المجلس في بيان اليوم الخميس، أن هذا التوجيه يجسد معنى اللحمة الوطنية ويعزز نهج التسامح على مستوى وطني، ويعمق الإحساس بالمسؤولية في وجدان ووعي المواطنين.


وأعرب المجلس عن اعتزازه بالنهج الملكي الحكيم القائم على التسامح والعفو والمحبة نحو التحفيز للإصلاح والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني بعيداً عن الأحقاد والكراهية، مشيراً إلى أن العفو العام جاء في ظروف صعبة من شأنها أن تخفف من معاناة الكثيرين وتصب في المصلحة العامة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.


وأشار المجلس إلى حكمة جلالته ورؤاه الثاقبة وأفقه الواسع، مؤكداً أن ذلك ليس غريبًا عن نهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث اعتاد الشعب الأردني على هذه المكارم الهاشمية التي تشمل نواحي الحياة كافة.


وأضاف، أن التوجه الملكي لقانون العفو العام بعث في نفوس الأردنيين الراحة، حيث هدفت الرؤية الملكية إلى أن يسهم القانون في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.

 




 

 


 

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