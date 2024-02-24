تربية الأغوار الجنوبية تنظم دورة معلم المستقبل-المستوى الأساسي

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، دورة (معلم المستقبل-المستوى الأساسي) بمشاركة عدد من المشرفين التربويين في مديريتي تربية الأغوار الجنوبية وقصبة الكرك من مختلف التخصصات.

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وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، أكد مدير التربية والتعليم في اللواء عودة الضرابعة خلال افتتاح الدورة التي عقدت في المركز التدريبي بمدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة في اللواء، أهمية هذه الدورة التدريبية في إكساب المهارات والقدرات والخبرات التربوية الجديدة للمشرف التربوي، مبينا أهمية دورهم في متابعتهم للعملية التربوية والتعليمية من خلال تواصلهم وزياراتهم للمدارس، لا سيما أنهم حلقة وصل بين المديرية والمدارس.



وأضاف، أنه تم تنظيم هذه الدورة من قبل وزارة التربية والتعليم بدعم من منظمتي اليونيسف والتعاون الألماني، داعيا المشاركين الى نقل المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة إلى الميدان التربوي بما ينعكس إيجابياً على المعلمين وعلى تحصيل الطلبة.



من جهته، تحدث المدرب الدكتور ساهر السلامات من منظمة اليونيسف عن أهداف الدورة المتوقعة بأن تنعكس إيجابًا على المتدربين بالتنمية المهنية وبناء فريق محوري متخصص في التدريب ونقل الأثر في الميدان التربوي من خلال التعاون مع المعلمين في مختلف التخصصات ضمن تطلعات الوزارة لمعلم المستقبل الذي يتميز بالتدريس الفعال ويراعي جميع مستويات الطلبة وتطويرهم في المهارات الأساسية بما يخدم العملية التعليمية.