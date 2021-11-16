نقابة الصحفيين تحدد موعد انتخابات فروعها في المحافظات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، إجراء انتخابات الفروع في محافظات الجنوب والشمال والزرقاء في بداية شهر كانون الأول المقبل.



وكلف المجلس منسق الفروع الزميل جميل برماوي، بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذه اللجان من خلال الأسس والتعليمات المتبعة، إضافة إلى تحديد اجتماعات الهيئة العامة للفروع لغايات اختيار لجانها، والتواصل مع الزملاء في العقبة لاختيار منسق أو لجنة لإدارة شؤونها.

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