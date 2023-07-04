نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

الوكيل الاخباري - دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، العدوان الإسرائيلي الغاشم على مخيم جنين الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.



وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مواصلة الاحتلال عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق مستمر دون أن يحرك العالم ومنظماته ساكنا، ما جعل الاحتلال يواصل عدوانه بكل الأشكال دون رادع، داعيا العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لهذا العدوان.



وطالب المجلس المنظمات الدولية الأممية إلى القيام بخطوات تنهي هذا الاحتلال السرطاني، وإنصاف الشعب الفلسطيني برفع الظلم عنه.

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