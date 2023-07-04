الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 12:45 م

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

72023315519774599011


الوكيل الاخباري - دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، العدوان الإسرائيلي الغاشم على مخيم جنين الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مواصلة الاحتلال عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق مستمر دون أن يحرك العالم ومنظماته ساكنا، ما جعل الاحتلال يواصل عدوانه بكل الأشكال دون رادع، داعيا العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لهذا العدوان.

وطالب المجلس المنظمات الدولية الأممية إلى القيام بخطوات تنهي هذا الاحتلال السرطاني، وإنصاف الشعب الفلسطيني برفع الظلم عنه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

ك

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

Laila (4)

بعد نشر "الوكيل" .. الكهرباء الأردنية توضح حول محول كهربائي تسبب باصابة الطفل أيهم

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

وزارة التربية والتعليم

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

س

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

أخبار متعلقة
64a2b068c4297

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

64a12c17571db

أكثر من ألفي زائر لمتحف البترا خلال فترة عيد الأضحى

5202315231720100991537

مهندسون جدد يؤدون القسم بفرع إربد

ة

13 شركة أردنية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

qHcHY5gbwYdSWBbOJpm65la3vfXCqO07Z8zeSfj2

وزير الأوقاف: الحجاج الأردنيون بخير وتم تسكينهم في مكة المكرمة

w

إعادة توزيع مناصب مجلس نقابة الصحفيين