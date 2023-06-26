مهندسون جدد يؤدون القسم بفرع إربد

الوكيل الاخباري - أدى 77 مهندسا ومهندسة القسم القانوني في فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة إربد بحضور عضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس ورئيس مجلس فرع النقابة في محافظة إربد الدكتور جهاد ردايدة والأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر.



ورحب المهندس الدباس بالمهندسين الجدد وأهاليهم مقدما التهنئة لهم بمناسبة تخرجهم ، وقبولهم أعضاء في نقابة المهندسين.



وكشف الدباس عن جملة من التعديلات التشريعية على صندوق التقاعد والتي أنجزت خلال الفترة الماضية وأثرها على فئة الشباب، مؤكدا ان التعديلات تسير وفق الأطر التشريعية حيث وافقت الحكومة على الأسس الموجبة للتعديلات المقترحة على نظام صندوق تقاعد المهندسين.

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