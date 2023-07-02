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أكثر من ألفي زائر لمتحف البترا خلال فترة عيد الأضحى

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الأحد، 02-07-2023 10:57 ص

أكثر من ألفي زائر لمتحف البترا خلال فترة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار متحف البترا خلال فترة عيد الأضحى أكثر من ألفي زائر، وفق مدير المتحف إبراهيم فرجات.اضافة اعلان


وقال فرجات، إن قرابة أكثر من نصف الزوار كانوا من الأجانب، مشيرا إلى أن عدد الزوار يوم الأربعاء بلغ 156 من الأردنيين والعرب مقابل 325 من الأجانب، فيما زار المتحف يوم الخميس 500 من الأردنيين والعرب مقابل 520 من الأجانب، أما يوم الجمعة فقد زار القلعة 400 من الأردنيين والعرب مقابل 225 من الأجانب.

وأضاف أن عدد زوار المتحف منذ بداية العام الحالي بلغ 157,328 موزعين على 3294 من الأردنيين والعرب مقابل 14029 من الأجانب خلال شهر كانون الثاني، و2060 من الأردنيين والعرب مقابل 16383 من الأجانب خلال شهر شباط، وبلغ عدد الزوار خلال شهر آذار 4721 من الأردنيين والعرب مقابل 30283 من الأجانب، وفي شهر نيسان بلغ عدد الزوار 6612 من الأردنيين والعرب مقابل 31327 من الأجانب، كما بلغ عدد الزوار في شهر أيار 7784 من الأردنيين والعرب مقابل 23729 من الأجانب، وفي شهر حزيران بلغ عدد الزوار 3624 من الأردنيين والعرب مقابل 13482 من الأجانب.

وأشار فرجات، في وقت سابق، إلى وجود 8 قاعات في المتحف تحوي أكثر من 300 قطعة أثرية سياحية استخرجت من البترا، لافتا إلى وجود شاشات تفاعلية توضيحية داخل القاعات.

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